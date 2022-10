Nauczycielka straciła przytomność podczas lekcji, przed szkołą lądował helikopter. Kobieta nie przeżyła

czytaj dalej

Wtorek jest 230. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja kontynuowała dziś ataki rakietowe na miejscowości w różnych częściach Ukrainy, w tym we Lwowie, gdzie wystąpiły problemy z dostępem do prądu. Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował, że wojska zestrzeliły w pobliżu Kijowa kilka rosyjskich rakiet, dzięki czemu dzień w mieście rozpoczął się spokojnie i nie doszło do żadnych wybuchów. Mniej spokojnie było w obwodzie winnickim i dniepropietrowskim, gdzie rosyjskie wojska ponownie ostrzelały obiekty infrastruktury energetycznej. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.