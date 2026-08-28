Świat Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przy Koloseum. Sytuacja wymyka się spod kontroli Oprac. Kuba Koprzywa |

Rzym. Koloseum na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Napady, kradzieże, rozboje, starcia z policją, awantury uliczne wywołane przez młodzieżowe gangi - do takich zdarzeń regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru i jednego z najbardziej znanych zabytków na świecie. Sytuacja jest najbardziej niebezpieczna nocą.

Wzmocnione patrole wokół Koloseum

Portal Roma Today zaznaczył w czwartek, że ta część miasta zaczęła budzić strach zarówno wśród Rzymian, jak i turystów z całego świata.

W związku z sytuacją, która - jak odnotowały media - zaczęła wymykać się spod kontroli, władze Rzymu wprowadziły na cztery miesiące, do 24 grudnia, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, czyli wzmocnione patrole sił porządkowych wokół Koloseum.

Zakaz przebywania w czerwonej strefie mają osoby z kryminalną przeszłością, które na mocy przepisów mogą zostać z niej natychmiast usunięte. Do czerwonej strefy włączono także pobliskie wzgórze Colle Oppio oraz aleję Fori Imperiali, łącząca Koloseum z Placem Weneckim.