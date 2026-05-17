Świat

Wjechał na chodnik i "zaczął taranować ludzi". Jest nagranie z Modeny

31-latek wjechał w grupę ludzi w Modenie. Moment zdarzenia
W Modenie na północy Włoch 31-latek wjechał samochodem w grupę pieszych. Moment zdarzenia widać na nagraniu z monitoringu. Napastnika zatrzymali świadkowie, z jednym z nich spotkała się szefowa włoskiego rządu, by podziękować mu za jego reakcję.

Osiem osób zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modeny na północy Włoch w sobotę. Według relacji świadków mężczyzna umyślnie uderzył w przechodniów, jadąc z dużą prędkością. Osiem osób zostało rannych. Wśród nich - co potwierdził polski MSZ - jest obywatelka naszego kraju.

Moment zdarzenia zarejestrował monitoring. Na nagraniu widać, jak rozpędzony samochód wjeżdża w grupę osób na chodniku oraz reakcję świadków, którzy biegną w stronę poszkodowanych.

Mężczyzna wjechał w grupę ludzi w Modenie. Relacje świadków
Relacje świadków zdarzenia

Jak relacjonują świadkowie, kierowca samochodu po tym, jak wjechał w grupę osób na chodniku, próbował uciec pieszo. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Został przez nich obezwładniony, a później przekazany służbom, które przybyły na miejsce.

- Wyważyłem drzwi samochodu. Kierowca wysiadł i uciekł, gdy próbowałem pomóc rannej kobiecie. Ruszyłem za nim, a po chwili dołączyło jeszcze kilka osób. Zniknął za rzędem aut, po czym nagle wyskoczył z nożem w ręku. Doszło do szarpaniny. Dostałem dwa ciosy w okolicę serca i w głowę. Przy drugim złapałem go za nadgarstek i zablokowałem - relacjonował w rozmowie z TRC Modena raniony mężczyzna.

- Byliśmy tuż za tym samochodem. Pędził, wjechał na chodnik i zaczął taranować ludzi. Potem auto się obróciło, a kierowca wysiadł i zaczął uciekać. Zaatakował kilka osób nożem, po czym został zatrzymany - mówił kolejny świadek zdarzenia.

Później premier Włoch Giorgia Meloni opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ze spotkania z mężczyzną, który był zraniony nożem przez napastnika. "To, co czyni zwykłego człowieka bohaterem, to chwila, w której serce decyduje się czynić dobro, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem. Bohaterowie nie są przecież ludźmi niezwykłymi: to zwykli mężczyźni i kobiety, którzy w decydującej chwili przedkładają dobro nad własne interesy. I właśnie dzięki temu wyborowi - tak ludzkiemu i tak jasnemu - zwykłe życie staje się przykładem i pozostawia ślad, który przetrwa próbę czasu" - napisała szefowa włoskiego rządu we wpisie na X.

Prokuratura bada motywy sprawcy

Sprawcą jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Burmistrz Modeny Massimo Mezzeti przekazał również, że jest on włoskim obywatelem urodzonym w Bergamo i mieszka w okolicach Modeny.

Prokuratura w Modenie poinformowała w niedzielę, że napastnik jest objęty dochodzeniem w sprawie "masakry i spowodowania obrażeń ciała", dodając, że trwają prace nad ustaleniem motywu jego działania.

Źródło: PAP, Reuters
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
