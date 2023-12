Użyła prostownicy w pociągu. Zablokowała kolej na 40 minut

Pociąg jadący z Grosseto w Toskanii do Rzymu, w porze porannego szczytu, nagle zatrzymał się w miejscowości Maccarese niedaleko Wiecznego Miasta, ponieważ włączył się alarm przeciwpożarowy. Początkowo ani pasażerowie, ani pracownicy z obsługi pociągu nie byli w stanie ustalić, co spowodowało uruchomienie alarmu. Do wagonów weszli technicy, by poszukać przyczyny.