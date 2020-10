Włoski minister mówi "o zaciskaniu zębów" w czasie pandemii

Musimy zacisnąć zęby podczas trudnych siedmiu-ośmiu miesięcy, które nas czekają - oświadczył włoski minister zdrowia Roberto Speranza. Nakreślił też scenariusz dotyczący walki z pandemią.

Podczas czwartkowej wizyty w fabryce nieopodal Rzymu, w której ma być produkowana szczepionka na COVID-19, Roberto Speranza mówił o "zaciskaniu zębów w czasie trudnych siedmiu-ośmiu miesięcy", podkreślając, że "podejmując wysiłek, by wytrzymać podczas zbliżających się miesięcy epidemii, trzeba też patrzeć w przyszłość i zacząć inwestować w to, co liczy się naprawdę". - Nigdy nie było tak sprzyjającej okazji, by zbudować społeczeństwo przyszłości - szef resortu zdrowia.

Włochy walczą z pandemią CIRO FUSCO/PAP/EPA

Minister zauważył, że młodzi ludzie we Włoszech "zapłacili ogromną cenę" w czasie pandemii. - Ale nie podoba mi się to, że demonizuje się naszą młodzież, bo przecież wniosła taki sam wkład, jak inni. Latem był moment obniżenia czujności, czego starałem się uniknąć, ale było to zrozumiałe po tak trudnych miesiącach - podkreślił. W ten sposób odniósł się do notowanego w czasie wakacji masowego zjawiska tworzenia się skupisk ludzi na urlopach i w miastach podczas nocnego życia towarzyskiego.

Speranza wyraził opinię, że zamiast "demonizować młodych ludzi, trzeba ich jeszcze poprosić o pomoc".

Dotychczasowy bilans epidemii we Włoszech to ponad 314 tysięcy zakażeń i 35 tysięcy zgonów. Dziennie notuje się od 1500 do prawie 2000 nowych infekcji.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP