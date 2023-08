Mówił, że "często ubodzy jedzą lepiej niż bogaci". Fala komentarzy po słowach włoskiego ministra

Polemikę i falę komentarzy wywołały we Włoszech słowa ministra rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francesco Lollobrigidy, który stwierdził, że we Włoszech "często ubodzy jedzą lepiej niż bogaci". - Szukając u producenta niskich cen, często kupują żywność dobrej jakości - ocenił.

Minister Lollobrigida porównuje Włochy i USA

Opozycja krytykuje. "Rząd żyje na innej planecie"

Opinia, że we Włoszech ubodzy często jedzą lepiej od bogatych, została ostro i często z sarkazmem skrytykowana przez centrolewicową opozycję. Pojawiły się też poważne zarzuty, że minister lekceważy kwestię ubóstwa i fakt, że wielu osób nie stać na jedzenie.

- Trzeba zrobić coś dla bogatych, bo oni, biedacy, źle się odżywiają - ironizował deputowany Partii Demokratycznej Andrea Orlando. Inny parlamentarzysta centrolewicy Gianni Cuoperlo zapytał: - Jak to jest możliwe, że przedstawiciel rządu nie zdaje sobie sprawy z głupot, które wygaduje?

Koalicjanci bronią ministra

Szefa resortu wzięli w obronę politycy koalicji rządzącej. Deputowany Tommaso Foti z partii Bracia Włosi stwierdził: - We Włoszech wydawanie mniej pieniędzy często oznacza poszukiwanie produktów poprzez skracanie linii dostaw i zwracanie się do producentów, oferujących wysoką jakość, jak podkreślił to minister Lollobrigida.