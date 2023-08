Mężczyzna za kierownicą dostał zawału. Siedmioletni syn uratował mu życie

Wzorcowa reakcja siedmioletniego Matteo z Bolzano pozwoliła uratować jego ojca, kiedy ten dostał zawału serca za kierownicą samochodu. Chłopiec zdjął nogę mężczyzny z gazu, zatrzymał samochód i zadzwonił pod numer alarmowy. Służby przewiozły 58-latka do pobliskiego szpitala. Po ośmiu dniach od zawału ojciec dziecka czuje się już dobrze - podał w środę Corriere del Trentino.

Jak ustalił lokalny portal Corriere del Trentino, do zdarzenia doszło 15 sierpnia około godziny 17 w miejscowości Bolzano. Prowadzący samochód osobowy 58-latek dostał zawału serca w trakcie jazdy. Podróżujący z nim syn zobaczył, że ojciec bezwładnie opadł na kierownicę i przestał reagować. Matteo odpiął swój pas bezpieczeństwa, ściągnął nogę ojca z gazu i wcisnął ręką pedał hamulca. Następnie zaciągnął hamulec ręczny i zaczął szukać telefonu mężczyzny.

Włoskie media okrzyknęły Matteo bohaterem

Po odnalezieniu należącego do ojca smartfona siedmiolatek zadzwonił pod numer alarmowy. Wezwane na miejsce służby ratunkowe reanimowały mężczyznę, a następnie przewiozły go do pobliskiego szpitala San Maurizio w Bolzano. Po ośmiu dniach od zawału ojciec dziecka czuje się już dobrze - podał w środę Corriere del Trentino.