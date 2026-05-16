Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wjechał w pieszych, zaczął uciekać. "Był uzbrojony w nóż"

|
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modeny na północy Włoch
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCESCO VECCHI
Osiem osób zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modeny na północy Włoch - poinformowała policja. Jak przekazał burmistrz miasta, mężczyzna był uzbrojony w nóż i został zatrzymany. Wydarzenia skomentowała też szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni.

Jak poinformowała agencja Ansa, mężczyzna wbił się w witrynę sklepu położonego w centrum Modeny. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością.

- Kilka osób, które ruszyło za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji - powiedział burmistrz miasta Massimo Mezzetti.

Zdjęcie z 16 maja 2026 roku
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCESCO VECCHI

Burmistrz Modeny: mężczyzna był uzbrojony w nóż

Mezzetti przekazał, że kierowca pochodzenia północnoafrykańskiego jest włoskim obywatelem urodzonym w Bergamo, a także jest mieszkańcem okolic Modeny.

Burmistrz wyraził wdzięczność osobom, które przyczynili się do zatrzymania sprawcy. - Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku - zaznaczył. Jeden z mężczyzn został raniony nożem. Motywy ataku na razie nie są znane.

Zdjęcie z 16 maja 2026 roku
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GIORGIA BASSOLI

Meloni: wierzę, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność

Do wydarzeń odniosła się w mediach społecznościowych szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. "Składam wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom. Dziękuję również mieszkańcom, którzy odważnie interweniowali, aby powstrzymać sprawcę, a także policji za interwencję" - napisała.

Samo zdarzenie określiła jako "niezwykle poważne" i zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami, aby śledzić rozwój sytuacji. "Wierzę, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny" - dodała Meloni.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
58 min
krwawe trofeum nosorozec
"Absolutnie przerażający widok". Tu kończy się polowanie
Udostępnij:
Tagi:
WłochyPolicjasamochód
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
Świat
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
Polska
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
METEO
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Fragment rosyjskiej rakiety FREGAT może ponownie wejść w ziemską atmosferę
Szczątki rakiety wejdą w ziemską atmosferę. POLSA wydała komunikat
METEO
Ulewy, burze, deszcz
Kolejne fronty przejdą nad Polską. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Łosie na plaży w Helu
Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę"
METEO
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe alarmy i interwencje policji. Zatrzymano mężczyznę
Polska
Nigeria. Szkoła w stanie Borno (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowali szkołę. Kilkadziesiąt dzieci uprowadzonych
Świat
imageTitle
Trzeci gol Lecha w Radomiu. Tytuł o krok
NA ŻYWO
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
imageTitle
Był dyrektorem polskiej kadry, teraz przewiduje przyszłość Lewandowskiego
EUROSPORT
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
Polska
spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą
Nawrocki spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem i Kukułą
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
Noc Muzeów w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę Warszawa nie zaśnie. Najciekawsze atrakcje Nocy Muzeów
WARSZAWA
Drogowcy planują nocne prace na S8
Jak pojedziemy S8 od poniedziałku? Harmonogram nocnych prac
WARSZAWA
Jednym z największych problemów osób z atopowym zapaleniem skóry jest świąd
Nosiła w torebce metalowy grzebień. Świąd był nie do wytrzymania
Zuzanna Kuffel
Nocne opady deszczu
W nocy prawie wszędzie przydadzą się parasole
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica