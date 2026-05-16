Wjechał w pieszych, zaczął uciekać. "Był uzbrojony w nóż"
Jak poinformowała agencja Ansa, mężczyzna wbił się w witrynę sklepu położonego w centrum Modeny. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością.
- Kilka osób, które ruszyło za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji - powiedział burmistrz miasta Massimo Mezzetti.
Burmistrz Modeny: mężczyzna był uzbrojony w nóż
Mezzetti przekazał, że kierowca pochodzenia północnoafrykańskiego jest włoskim obywatelem urodzonym w Bergamo, a także jest mieszkańcem okolic Modeny.
Burmistrz wyraził wdzięczność osobom, które przyczynili się do zatrzymania sprawcy. - Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku - zaznaczył. Jeden z mężczyzn został raniony nożem. Motywy ataku na razie nie są znane.
Meloni: wierzę, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność
Do wydarzeń odniosła się w mediach społecznościowych szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. "Składam wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom. Dziękuję również mieszkańcom, którzy odważnie interweniowali, aby powstrzymać sprawcę, a także policji za interwencję" - napisała.
Samo zdarzenie określiła jako "niezwykle poważne" i zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami, aby śledzić rozwój sytuacji. "Wierzę, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny" - dodała Meloni.