Świat Wjechał w pieszych, zaczął uciekać. "Był uzbrojony w nóż" Oprac. Kamila Grenczyn |

Kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modeny na północy Włoch Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FRANCESCO VECCHI

Jak poinformowała agencja Ansa, mężczyzna wbił się w witrynę sklepu położonego w centrum Modeny. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością.

- Kilka osób, które ruszyło za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji - powiedział burmistrz miasta Massimo Mezzetti.

Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FRANCESCO VECCHI

Burmistrz Modeny: mężczyzna był uzbrojony w nóż

Mezzetti przekazał, że kierowca pochodzenia północnoafrykańskiego jest włoskim obywatelem urodzonym w Bergamo, a także jest mieszkańcem okolic Modeny.

Burmistrz wyraził wdzięczność osobom, które przyczynili się do zatrzymania sprawcy. - Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku - zaznaczył. Jeden z mężczyzn został raniony nożem. Motywy ataku na razie nie są znane.

Meloni: wierzę, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność

Do wydarzeń odniosła się w mediach społecznościowych szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. "Składam wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom. Dziękuję również mieszkańcom, którzy odważnie interweniowali, aby powstrzymać sprawcę, a także policji za interwencję" - napisała.

Samo zdarzenie określiła jako "niezwykle poważne" i zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami, aby śledzić rozwój sytuacji. "Wierzę, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny" - dodała Meloni.

Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.

Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 16, 2026 Rozwiń

