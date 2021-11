Włochy. Mężczyzna polskiego pochodzenia zabił dziewięcioletniego syna

Mieszkający we Włoszech 44-mężczyzna polskiego pochodzenia zabił swojego syna. Miał sądowy zakaz zbliżania się do rodziny. Wcześniej był hospitalizowany w szpitalu w Rzymie z powodu COVID-19. Mężczyzna został znaleziony nieprzytomny, w tym samym domu w Cura di Vetralla, w którym zamordowano chłopca. Ciało dziecka odkryła jego matka - informuje "Corriere della Sera".

Mirko Tomkow, 44-letni robotnik polskiego pochodzenia, od kilku tygodni nie mógł zobaczyć żony i syna. Sąd objął go zakazem zbliżania się do rodziny. Mężczyzna był agresywny, zarówno wobec partnerki - 35-letniej albańskiej pokojówki - jak i dziecka. Eskalacja przemocy ze strony męża zaczęła poważnie niepokoić kobietę. Powtarzające się wybuchy agresji i groźby zmusiły ją do zgłoszenia się na policję - relacjonuje "Corriere della Sera".