Pożar w domu dla seniorów w Mediolanie. Sześć osób nie żyje, dziesiątki poszkodowanych

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną tragicznego w skutkach pożaru w stolicy Lombardii. Do jego wybuchu doszło około godziny 1.20 na pierwszym piętrze placówki o nazwie Dom Małżonków, która jest położona przy Via dei Cinquecento w dzielnicy Corvetto. Jest on własnością władz Mediolanu. Przebywają tam między innymi chorzy na Alzheimera.