Media: ponad 820 migrantów przypłynęło w środę na Lampedusę

W przepełnionym ośrodku na wyspie przebywa ponad 900 migrantów. Kolejne grupy są sukcesywnie przewożone do innych punktów pobytu, w tym do Pozzallo na Sycylii.

Włoskie władze chcą walczyć z nielegalną imigracją

Premier Włoch Giorgia Meloni, przedstawiając w środę w parlamencie informację rządu przez szczytem UE, którego tematem ma być też migracja, oświadczyła: "Proponowali, żeby kraje, odmawiające relokacji migrantów płaciły tym, które to robią. Ale ja nigdy nie zgodziłabym się na to, by płacili mi za przekształcenie Włoch w obóz uchodźców w Europie".

Szefowa rządu wskazała na potrzebę środków finansowych, by bronić granic zewnętrznych Unii, "nie po to, by zarządzać nielegalną imigracją, ale by z nią walczyć".