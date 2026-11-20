Świat Media: lotnisko w Genui było zamknięte z powodu dronów. Pierwsza taka sytuacja w kraju Oprac. Maciej Wacławik |

Włochy, Bergamo. Lotnisko Orio al Serio na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Solarisys/Shutterstock

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Lotnisko imienia Krzysztofa Kolumba w stolicy Ligurii zostało prewencyjnie zamknięte po tym, jak kontrolerzy lotów zauważyli drony w pobliżu pasa startowego. Natychmiast do załóg samolotów rozesłano komunikat o potencjalnym zagrożeniu. Nie podano dotąd informacji o rodzaju dronów i ich pochodzeniu. Media podkreślają, że to pierwsza taka sytuacja w kraju.

Pracownicy wieży mieli dostrzec dwa drony nadlatujące od wschodu i zachodu. Specjalny radar nie wykrył jednak żadnego śladu, a patrole straży granicznej nie znalazły bezzałogowych maszyn - przekazał dziennik "Quotidiano di Sicilia".

Włoska agencja prasowa ANSA w piątek pisze o "co najmniej trzech" bezzałogowcach i informuje o wszczęciu dochodzenia przez prokuraturę. "Zgłoszono możliwą obecność dronów na wschód i zachód od pasa startowego" - czytamy.

Pasażerowie musieli opuścić samolot

Samoloty nie lądowały na lotnisku między godziną 20.10 a godziną 22 - podał dziennik "La Repubblica". Port lotniczy wznowił działalność po przeprowadzeniu wszystkich kontroli - dodała gazeta, wyjaśniając, że lecący do Rzymu samolot linii ITA Airways został zatrzymany na pasie startowym, gdy pasażerowie byli już na pokładzie. Po wstrzymaniu lotów zostali oni wyprowadzeni z maszyny, następnie ponownie wsiedli na pokład.

Według "Quotidiano di Sicilia" pilot wspomnianego samolotu ITA Airways tuż przed godz. 20 przekazał pasażerom, że samolot nie może wystartować, jako powód wskazując "drona".