Nie chciał, by migranci zeszli na ląd. Procesu nie będzie

Decyzję o tym, że nie zostanie wytoczony proces politykowi, ponieważ nie doszło do przestępstwa, podjął w piątek sędzia w Katanii na wstępnym posiedzeniu. Salviniemu za przetrzymywanie ludzi groziła kara do 15 lat więzienia.

W kwietniu tego roku sędzia z Palermo postanowił oskarżyć Salviniego o to, że nie zgodził się on, by w sierpniu 2019 roku hiszpański statek organizacji pozarządowej Open Arms zawinął do portu na Lampedusie i aby 147 uratowanych na morzu migrantów zeszło na ląd.