Współrządząca we Włoszech partia Liga wyparła się porozumienia zawartego w 2017 roku ze stanowiącą zaplecze Władimira Putina Jedną Rosją. Jednocześnie lider Ligi Matteo Salvini staje w obliczu rosnącej presji w związku ze swoimi dawnymi powiązaniami z Kremlem – zauważa Reuters.

Głosowanie nad wotum nieufności wobec Salviniego

Oświadczenie wydano w czasie, gdy parlament przygotowywał się do debaty nad wotum nieufności wobec Salviniego, złożonym przez lewicową i centrową opozycję, które twierdzą, że brak wycofania się z porozumienia lub wyrażanie podziwu wobec Putina czyni go niezdolnym do sprawowania rządów.