Szef sycylijskiej mafii zatrzymany. Włoskie media: schwytano "ostatniego ojca chrzestnego"

Obwieszczone w poniedziałek zatrzymanie szefa sycylijskiej mafii Matteo Messina Denaro, ukrywająego się od 30 lat przed wymiarem sprawiedliwości, włoskie media opisują jako schwytanie "ostatniego ojca chrzestnego". Komentatorzy ostrzegają jednak, że to nie koniec walki z przestępczością zorganizowaną we Włoszech.

Włoska prasa podkreśla, że w ręce wymiaru sprawiedliwości wpadł ostatni zleceniodawca i organizator mafijnych zamachów we Włoszech w latach 1992-1993, w których zginęli sędziowie śledczy Giovanni Falcone i Paolo Borsellino, i gdy doszło do ataków w Rzymie, Florencji i Mediolanie. Zaznacza się zarazem, że to ostatni z wielkich szefów sycylijskiej mafii po Toto Riinie i Bernardo Provenzano, aresztowanych wcześniej po dekadach poszukiwań.