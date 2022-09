Draghi zatwierdza reformę wymiaru sprawiedliwości, celem uwolnienie pieniędzy z Unii Europejskiej

Włoskie władze wydały ostateczną zgodę dla głębokich reform wymiaru sprawiedliwości, potrzebnych do utrzymania przepływu funduszy z Unii Europejskiej – poinformowało w środę włoskie ministerstwo sprawiedliwości. Głównym celem zmian jest przyspieszenie postępowań sądowych – przekazała agencja Reutera.

Reforma musiała wejść w życie do końca tego roku, aby możliwe było uwolnienie unijnych pieniędzy. Sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości, jak wskazuje agencja Reutera, mogła być dalej prowadzona przez Draghiego do czasu powołania nowego rządu.

Skrajna prawica wygrywa wybory we Włoszech

W niedzielnych wyborach parlamentarnych we Włoszech ponad 43 proc. głosów otrzymał blok centroprawicowy składający się z partii Bracia Włosi (Fratelli d'Italia) Giorgii Meloni (około 26 proc.), Ligi Matteo Salviniego (8,9 proc.) i Forza Italia Silvio Berlusconiego (ponad 8 proc.).

Inauguracja prac nowego parlamentu Włoch, która odbędzie się zapewne 13 października. Rząd ma powstać do listopada. Od poniedziałku 10 października wstęp do obu izb, na razie w kwestiach formalnych, będą mieli nowo wybrani parlamentarzyści, by się zarejestrować.