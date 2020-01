Sześć tysięcy pasażerów nie może zejść z wycieczkowca we Włoszech. Dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa

Poinformowało o tym w czwartek przedsiębiorstwo żeglugowe Costa Crociere, do którego należy statek.

Chińczycy przybyli do Włoch w sobotę i tego samego dnia w mieście Savona wsiedli na pokład wycieczkowca. Później wystąpiły u nich problemy z oddychaniem i gorączka. Para, u której podejrzewa się zakażenie koronawirusem, przechodzi właśnie badania. Do czasu zakończenia testów nikomu nie wolno opuszczać pokładu statku - poinformowało przedsiębiorstwo Costa Crociere. Dodało, że wyjaśnienie sytuacji może potrwać "kilka godzin".

Podejrzenie zakażenia koronawirusem na wycieczkowcu we Włoszech

Statek w tym tygodniu odwiedził Marsylię we Francji i hiszpańskie porty w Barcelonie i Palmie. W czwartek zatrzymał się w porcie Civitavecchia, na północ od Rzymu.

Wycieczkowiec zatrzymał się we włoskim porcie Civitavecchia

Epidemia koronawirusa

Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Dotychczas jego przypadki potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym trzech europejskich - we Francji, Niemczech i Finlandii. W Wielkiej Brytanii przebadano na obecność wirusa 97 osób, ale u żadnej z nich go nie wykryto.