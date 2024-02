Jeden z najpiękniejszych zakątków Włoch zyska własne lotnisko

Nowe lotnisko we Włoszech

W rzeczywistości jest to ponowne otwarcie tego działającego już w przeszłości obiektu. Po raz pierwszy lotnisko w Amalfi otwarto w 1926 roku. Przez niemal sto lat wykorzystywane było naprzemiennie jako lotnisko wojskowe, obiekt do ćwiczeń dla szkół lotniczych oraz przez właścicieli prywatnych samolotów. W 2007 roku lotnisko zostało rozbudowane, by umożliwić również rejsowe loty komercyjne - wydłużono pas startowy i i wybudowano cztery stanowiska do odprawy. Mimo planów wykorzystania lotniska w ruchu turystycznym obiekt został ostatecznie całkowicie zamknięty w 2016 roku.