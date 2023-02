Lawina runęła na hotel we Włoszech, zginęło 29 osób. Zapadły wyroki

Karę dwóch lat i ośmiu miesięcy więzienia otrzymał przed sądem pierwszej instancji w Pescarze burmistrz miejscowości Fardindola, Ilario Lacchetta. To na terenie tej gminy znajdował się hotel Rigopiano, zniszczony przez lawinę 18 stycznia 2017 roku. Bilans kataklizmu to 29 zabitych i 11 osób uratowanych. Prokurator żądał dla burmistrza ponad 11 lat więzienia zarzucając mu poważne zaniedbania, które doprowadziły do katastrofy.

Lawina runęła na hotel

Tragedia hotelu Rigopiano, do której doszło po intensywnych opadach śniegu w górach Abruzji pozostawiła bez odpowiedzi wiele pytań i niejasności. Próbowano ustalić, czy zejście lawiny mogło być spowodowane przez trzęsienie ziemi, które wystąpiło tego dnia w tej części Włoch. Liczne kontrowersje wywołała też sprawa braku reakcji miejscowych służb, do których jeszcze wcześniej, zanim zeszła lawina, kierowano apele o odśnieżenie drogi prowadzącej do hotelu, by zaniepokojeni śnieżycami goście mogli go opuścić.