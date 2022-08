"La Reppublica": Czubajs opuścił szpital na Sardynii, jest w drodze do Frankfurtu

Anatolij Czubajs, były wicepremier i przedstawiciel prezydenta Władimira Putina do spraw zrównoważonego rozwoju kraju, został wypisany ze szpitala Mater Olbia na Sardynii - poinformowała w sobotniej publikacji włoska gazeta "La Reppublica". Znany polityk opuścił Rosję po inwazji zbrojnej na Ukrainę. Na początku lipca Czubajs trafił do szpitala z powodu choroby Guillaina-Barrego, krytycy Kremla nie wykluczali, że mógł zostać otruty.

"La Repubblica" napisała, że Anatolij Czubajs czuje się lepiej i dobrze zareagował na zastosowaną w szpitalu kurację, co - zdaniem lekarzy, potwierdza, że polityk cierpi na chorobę neurologiczną - zespół Guillaina-Barrego, która doprowadziła do paraliżu kończyn.

"Wyników badań toksykologicznych jeszcze nie ma, ale organizm rosyjskiego polityka zareagował na leczenie, dlatego lekarze są przekonani, że to Guillaina-Barrego, poważna choroba neurologiczna, która sparaliżowała mu ręce i nogi, a nie zatrucie" - stwierdził włoski dziennik. Poinformował, że Czubajs opuścił szpital i jest w drodze do Frankfurtu, gdzie przejdzie rehabilitację. Wiadomość o tym, że Czubajs wyjechał do Niemiec w celu rehabilitacji podała także rosyjska państwowa agencja TASS.