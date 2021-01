Włoski rząd z wotum zaufania. Łatwo jednak nie będzie

Włoski rząd pod przewodnictwem Giuseppe Contego dostał we wtorek wotum zaufania w Senacie. Wynik głosowania nie był pewny, a przeważyły głosy senatorów spoza koalicji, którzy zdecydowali się jednak poprzeć gabinet. - Bardzo trudno rządzić w warunkach, gdy ktoś rozrzuca miny po drodze - mówił szef rządu, odnosząc się do kryzysu politycznego w ramach koalicji.

Drugi już rząd Contego powołany został we wrześniu 2019 roku. Niedawne wyjście formacji byłego centrolewicowego premiera zachwiało stabilnością koalicji Partii Demokratycznej i Ruchu Pięciu Gwiazd. Szef rządu postanowił zweryfikować poparcie dla niego w parlamencie prosząc o wotum zaufania.

Premier zabiegał o poparcie wszystkich "konstruktywnych sił"

W porannym wystąpieniu w izbie wyższej premier apelował o poparcie do wszystkich "konstruktywnych sił", którym - jak mówił - "leży na sercu dobro kraju".

"Wzrosło poczucie jedności rządu"

- Wraz z pandemią, z cierpieniem, w jej wyniku kraj zjednoczył się. Wzrosło poczucie jedności rządu, więcej przemawia za tym, by być razem - oświadczył Conte. Podkreślił, że trzeba wyprowadzić Włochy z pandemii.

Odnosząc się do sporu w koalicji, wywołanego przez ugrupowanie Renziego, szef rządu stwierdził: - W tym kryzysie grozi nam to, że stracimy kontakt z rzeczywistością.

Premier dodał, że "bardzo trudno rządzić w warunkach, gdy ktoś rozrzuca miny po drodze", co było krytyką pod adresem polityka, który wywołał kryzys koalicyjny.

Skrytykował ugrupowanie Italia Viva mówiąc do jego polityków: - W pewnym momencie wybraliście drogę agresji i ataków medialnych.

- Czy możemy powiedzieć, że może nie jest to najlepszy wybór dla interesów kraju? - zapytał premier.

Lider centroprawicowej opozycji, przywódca Ligi Matteo Salvini zarzucił politykom koalicyjnym, że szukają nie poparcia, ale "wspólników", by nie stracić stanowisk. Centroprawica zażądała dymisji rządu i rozpisania przedterminowych wyborów.

Burzliwe obrady Senatu

Uznanie i podziw polityków koalicji wywołała postawa 90-letniej dożywotniej senator Liliany Segre, która przyjechała z Mediolanu do Rzymu na obrady Senatu po to, by - jak wyjaśniła - "poprzeć rząd".