Media o kryzysie we włoskim rządzie: triumf samobójczych instynktów polityki

Największe włoskie gazety podsumowują kryzys polityczny, do jakiego doszło, gdy premier Mario Draghi w rezultacie rozłamu w koalicji postanowił złożyć dymisję. Dziennik "Corriere della Sera" napisał o "triumfie samobójczych instynktów włoskiej polityki". "La Stampa" podkreśliła z kolei, że "jest promyk nadziei, że za pięć dni, gdy szef rządu stawi się w parlamencie, polityka odzyska zdrowy rozsądek".

W czwartek premier Włoch Mario Draghi podał się do dymisji. Decyzję tłumaczył tym, że nie ma już większości koalicyjnej, która utworzyła jego gabinet przed ponad rokiem. Według niego nie ma już "paktu zaufania, leżącego u podstaw działań rządu". Prezydent Sergio Mattarella poinformował, że nie przyjmuje rezygnacji.

Media: "ogromne szkody" dla Włoch

W prasie zwraca się uwagę na paradoks. Premier postanowił złożyć dymisję tuż po tym, gdy rząd otrzymał wotum zaufania w Senacie. Zgodnie z decyzją prezydenta Draghi ma stawić się w środę w parlamencie, by tam zweryfikować w głosowaniach siłę swojego rządu.

To, co się wydarzyło i jeszcze może zdarzyć, to "ogromne szkody" dla Włoch - podkreślił w komentarzu publicysta "Corriere della Sera". Położył nacisk na stanowisko prezydenta Sergio Mattarelli, który uważa, że "bez tarczy Draghiego Włochy na forum międzynarodowym okażą się słabe i narażone na finansowe spekulacje".