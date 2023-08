Przepełnione ośrodki, migranci wciąż przybywają. Czerwony Krzyż apeluje o "inną politykę"

Włochy zmagają się z przyjęciem dużej liczby migrantów z Afryki Północnej i Bałkanów. Trwa transfer przybyszów do innych ośrodków w kraju, ale wolnych miejsc jest coraz mniej. Czerwony Krzyż wezwał do zwiększenia międzynarodowych wysiłków przeciwko "chaosowi" migracyjnemu.

Władze i lokalne służby podejmują starania, by jak najszybciej przewieźć samolotami i promami migrantów do ośrodków w różnych punktach Włoch. Przebywa w nich obecnie ponad 130 tysięcy osób. Od początku roku przypłynęło ich ponad 107 tysięcy.

Czerwony Krzyż wzywa do innej polityki migracyjnej

MSW Włoch zapowiada działania

Ponadto poinformował, że jego resort zamierza wprowadzić osobne postępowanie, by szybko ustalać prawdziwy wiek migrantów po to, by - jak wyjaśnił - "nie trwonić ogromnych sum pieniędzy przeznaczanych dla nieletnich bez opieki". Część imigrantów faktycznie nie ma bowiem prawa do takiego specjalnego i bardziej kosztownego traktowania w osobnych placówkach.