Sprawdzili uchwyty, poręcze, siedzenia. W 32 próbkach "materiał genetyczny wirusa"

Włoscy karabinierzy przeprowadzili kontrole w 693 miejscach związanych ze środkami transportu publicznego. Wchodzili do autobusów, pociągów, sprawdzali czystość kas na dworcach. Oprócz tego pobrali ponad 700 próbek z różnych miejsc. Wyniki kontroli zostały opublikowane.

Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z Nucleo per la Tutela della Salute (NAS), czyli jednostki pomocniczej karabinierów, przydzielonej do współpracy z ochroną zdrowia, na polecenie włoskiego ministra zdrowia Roberta Speranzy. - Działania dotyczyły 693 pojazdów przystosowanych do transportu publicznego, w tym autobusów miejskich, podmiejskich, szkolnych, wagonów metra, pociągów, ale też kas biletowych, poczekalni i peronów - poinformowało biuro prasowe włoskich karabinierów.

25 tysięcy euro kar

- W 65 przypadkach odnotowaliśmy nieprawidłowości. Dotyczyły przede wszystkim niezastosowania się do obowiązujących zasad funkcjonowania środków transportu: nieregularnej dezynfekcji i sprzątania, braku odpowiednich kartek czy plakatów, które informowałyby użytkowników o dopuszczalnej liczbie pasażerów na pokładzie, brak wyraźnego podziału na dostępne i niedostępne miejsca siedzące - czytamy w komunikacie.

W wielu przypadkach zabrakło też podajników z płynem dezynfekującym, a niektóre z nich były niesprawne. W wyniku kontroli ukarano 64 właścicieli firm transportowych, ich kary opiewają na łączną kwotę 25 tysięcy euro.

Badania potwierdziły obecność śladów koronawirusa na niektórych poręczach i uchwytach Comando Generale Carabinieri

Ślady po zakażonych

Oprócz sprawdzania wszystkich urządzeń, funkcjonariusze postanowili też dokładniej zbadać stan tych powierzchni, których najczęściej dotykają pasażerowie, a więc poręczy, kasowników, siedzeń czy przycisków do otwierania drzwi.

- Pobraliśmy 756 próbek, które następnie przekazaliśmy do badań w lokalnych laboratoriach. Wśród nich były 32, które zawierały w sobie materiał genetyczny wirusa - poinformowali karabinierzy. Próbki, o których mowa, pochodziły z autobusów, wagonów metra i pociągów działających na co dzień w Rzymie i sześciu mniejszych miejscowościach: Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese i Grossetto.

- Stwierdzenie obecności materiału genetycznego wirusa na zbadanych powierzchniach niekoniecznie świadczy o tym, że wirus był aktywny i przez to zdolny do wyrządzenia szkód w organizmie, ale z pewnością dowodzi temu, że środek transportu to miejsce, którym podróżują osoby zakażone - zostawiają po sobie ślady - podkreślili.

Koronawirus we Włoszech

We wtorek włoski resort zdrowia poinformował o 421 zgonach z powodu COVID-19 i 7767 nowych zakażeniach koronawirusem. Tę liczbę nowych infekcji wykryto przy znacznie mniejszej liczbie testów. Wykonano ich w ciągu doby 112 tysięcy. Około 7 procent z nich dało wynik pozytywny. Łączna liczba zmarłych, u których zdiagnozowano COVID-19, wzrosła w kraju do 111 747. Od początku pandemii zarejestrowano we Włoszech ponad 3,6 miliona przypadków zakażeń. Ponad 3 miliony osób uznano za wyleczone. Obecnie zakażonych jest 555 tysięcy. W szpitalach przebywa około 30 tysięcy chorych. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 3700.

Autor:ww/kab

Źródło: carabinieri.it