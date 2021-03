"Pandemia zniszczyła życie naszej społeczności". Rok temu święcił w kościele dziesiątki trumien, zabierało je wojsko

- Ta rana będzie długo się zabliźniać - mówi ksiądz Mario Carminati. Rok temu, kiedy ciała mieszkańców Bergamo nie mieściły się już w kostnicach, do swojej świątyni przyjął 270 trumien. Z parafii odbierało je później włoskie wojsko. Dziś wspomina ten trudny czas, marzec tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Choroba nie ominęła również jego rodziny, zmarło dwóch jego siostrzeńców, 34 i 36-latek.

"Parafia Seriate pamięta o gościnie udzielonej 270 zmarłym mieszkańcom prowincji Bergamo. Nasze przyjęcie ich do domu Pana miało być aktem modlitwy w imieniu rodzin tych, którzy odeszli" - głosi napis na tablicy. To wspomnienie sprzed roku, kiedy świątynia świeciła pustkami, a proboszcz parafii postanowił że udostępni ją wtedy jako miejsce do przechowywania ciał. Były dni, kiedy w nawie głównej spoczywało tymczasowo nawet 40 osób na raz. - Lepiej tutaj, niż w jakimś magazynie - mówił w marcu 2020 roku ksiądz Mario Carminati w rozmowie z portalem bergamonews.it.