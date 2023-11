Włochy. Kobieta wyskoczyła z balkonu, została postrzelona przez partnera. Uratował ją sąsiad

Do mieszkania kłócącej się pary poszedł sąsiad z pierwszego piętra. - Usłyszałem wrzaski i poszedłem sprawdzić, co się dzieje. Zobaczyłem mężczyznę, który celował z pistoletu. Powiedział: idź stąd, bo to ciebie nie dotyczy. Wróciłem do siebie i wezwałem karabinierów - relacjonuje Antonio Franze w rozmowie z lokalnym portalem "Milanotoday". Dodał, że Kolumbijczyk celował też w jego stronę.