Kobieta postrzelona w głowę w swoim domu. Policja: doszło do nieszczęśliwego wypadku

- Powiedzieli mi, że upadła. Kiedy ją obróciłem, zobaczyłem krew - komentował w rozmowie z dziennikarką telewizji RAI właściciel domu przy Via Fine, w którym mieszkała 31-letnia Rkia, jej mąż i dwóch synów: 8-latek i 11-latek. Rodzina pochodząca z Maroko zajmowała parter budynku, on - pierwsze piętro.

"Mamusia upadła"

- Moja żona miała w ręce telefon, bo prowadziła wtedy wideorozmowę ze swoją matką, która na co dzień żyje w Maroku. Synek mówił mi, że mama nagle upadła na ziemię, jakby z bólu, i uderzyła przy tym karkiem w kuchenkę. On sam zbliżył się do ekranu i powiedział babci: "mamusia upadła". Później pobiegł do starszego brata, który do mnie zadzwonił - relacjonuje w rozmowie z dziennikarzem "Corriere della Sera" 52-letni mąż kobiety. Mężczyzna był tamtego dnia w pracy, w pobliskim skupie złomu.