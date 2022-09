Wybory we Włoszech. Giorgia Meloni główną kandydatką na premiera. Matteo Salvini najpoważniejszym rywalem

Giorgia Meloni, liderka prawicowej partii Bracia Włosi (Fratelli d’Italia), jest główną kandydatką na premiera Włoch po niedzielnych wyborach parlamentarnych. Jej rywalem w walce o to stanowisko jest obecny szef rządu Matteo Salvini z Ligi. Wśród kandydatów do Senatu znalazł się również Silvio Berlusconi. Wybory rozpoczęły się o godzinie 7 rano.

W niedzielę Włosi wybierają posłów i senatorów. Ostatnie sondaże, ogłoszone tuż przed początkiem obowiązywania zakazu ich publikacji na dwa tygodnie przed wyborami do Izby Deputowanych i Senatu, potwierdzały utrzymujące się od tygodni prowadzenie opozycyjnego dotychczas, prawicowego ugrupowania Bracia Włosi (Fratelli d’Italia). Jego przywódczyni Giorgia Meloni może zostać pierwszą kobietą premierem we Włoszech. Jej głównym rywalem jest obecny szef rządu Matteo Salvini z Ligi.

W wyborach do Senatu jednym z kandydatów jest były premier, prawie 86-letni Silvio Berlusconi (Forza Italia).

Przygotowania do włoskich wyborów powszechnych

Starcie wyrazistych liderów

Zarówno Meloni, jak i Salvini to politycy bardzo wyraziści, gromadzący tłumy na wiecach i budzący skrajne emocje. Różni ich wiele. W polityce zagranicznej przede wszystkim to, że – jak się zauważa w komentarzach - "na szczęście dla Brukseli" Meloni zajmuje wyraźne stanowisko przeciwko Rosji w związku z jej napaścią na Ukrainę.

Przywódcy Ligi wypomina się prokremlowskie sympatie, zdjęcie w koszulce z wizerunkiem Władimira Putina i niedawne wypowiedzi, w których zakwestionował skuteczność sankcji wobec Rosji, twierdząc, że Moskwa na nich nie traci. On sam zapewnia jednak, że zmienił zdanie na temat Putina po rozpoczęciu przez niego wojny. Zaznacza zarazem, że to Unia Europejska powinna pomagać finansowo krajom, które najbardziej "cierpią" z powodu sankcji.

Była już w rządzie Berlusconiego

Meloni urodziła się w 1977 roku w Rzymie. W wieku 29 lat została wybrana do Izby Deputowanych z listy prawicowego Sojuszu Narodowego i w latach 2006-2008 była wiceprzewodniczącą niższej izby parlamentu.

W 2008 roku w wieku 31 lat została ministrem do spraw młodzieży w czwartym rządzie Silvio Berlusconiego. Była najmłodszym ministrem w historii republiki. Funkcję tę pełniła do upadku gabinetu w 2011 roku.

Odeszła z bloku centroprawicy pod wodzą Berlusconiego i w 2012 roku założyła nową partię. Od 2014 roku nosi ona nazwę Fratelli d'Italia, nawiązującą do pierwszych słów włoskiego hymnu. Kierowane przez nią ugrupowanie uważane jest za spadkobiercę Sojuszu Narodowego, powstałego z przekształcenia neofaszystowskiego Włoskiego Ruchu Społecznego (MSI), założonego w 1946 roku.

Nazywała Mussoliniego "dobrym politykiem"

W wieku 15 lat Meloni przystąpiła do młodzieżówki MSI. Zachowało się też nagranie, gdy jako 19-latka w wypowiedzi dla telewizji francuskiej nazwała faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego "dobrym politykiem". Gdy wypominano jej przed laty tę przeszłość, oświadczyła: - Dosyć z tą historią faszyzmu i antyfaszyzmu. Urodziliśmy się blisko lat 80. i 90. (...) Będziemy bronić wartości, na jakich opiera się konstytucja i które są bliskie tym, którzy walczyli z faszyzmem.

Od 2014 roku, gdy Meloni kieruje Braćmi Włochami, nieprzerwanie partia ta jest w opozycji do kolejnych rządów. Nie weszła także do ostatniego gabinetu Mario Draghiego, który w 2021 roku stanął na czele rządu zgody narodowej.

Zrezygnowała z mandatu w europarlamencie

W 2019 roku Meloni została wybrana na eurodeputowaną, ale zrezygnowała z mandatu i pozostała w Izbie Deputowanych w Rzymie. Gdy wybuchła pandemia Covid-19, wielokrotnie krytykowała ówczesny rząd Giuseppe Contego twierdząc, że nie nadaje się do tego, by stawić czoła kryzysowi.

Jest obrończynią wartości narodowych, konserwatywnych, chrześcijańskich. Utrzymywała zawsze dobre relacje z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Ostatnio wyraziła nadzieję, że zwycięstwo jej formacji we Włoszech doprowadzi do podobno sukcesu ugrupowania Vox w Hiszpanii, z którym - jak dodała - łączą jej partię więzy "szacunku, przyjaźni i lojalności".

Premier chce utrzymać stanowisko

Premierem Włoch chce też zostać 49-letni Matteo Salvini i to mimo że jego partia w sondażach otrzymuje mniejsze o co najmniej 10 punktów procentowych poparcie niż Bracia Włosi. Swoje ambicje powtórzył na trzy dni przed wyborami. Pytany w telewizji RAI o rząd Meloni odparł: - Ja myślę o rządzie Salviniego.

Urodzony w Mediolanie Salvini wstąpił w 1990 roku do jawnie separatystycznej wówczas Ligi Północnej kierowanej przez Umberto Bossiego. Pracował w partyjnych mediach, między innymi w radiu Padania i dzienniku pod tą samą nazwą. Jako młody radny Ligi w stolicy Lombardii twierdził, że nie reprezentuje go włoska flaga.

W 2004 roku został eurodeputowanym, ale zrezygnował z mandatu w połowie kadencji. W 2008 roku został wybrany do Izby Deputowanych, a wkrótce znów trafił do Parlamentu Europejskiego.

Toczy się kilka procesów w jego sprawach

Salvini jako wicepremier i szef MSW zaostrzył politykę migracyjną. Zamknął włoskie porty dla statków organizacji pozarządowych ratujących migrantów na morzu. Za przetrzymywanie tych statków i niewpuszczanie ludzi na ląd otrzymał zarzuty i odpowiada obecnie przed sądem w kilku procesach toczących się na Sycylii. Grozi mu w tych sprawach do 15 lat więzienia. Salvini odpowiada, że bronił granic Włoch i interesów narodowych.

W sierpniu 2019 roku rozpadła się koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd. W następnym rządzie Contego nie było już ugrupowania Salviniego. Po upadku tego gabinetu zimą 2021 roku Liga przystąpiła do wielkiej koalicji sił centrolewicy i centroprawicy tworząc rząd zgody narodowej, na czele którego stanął Mario Draghi .

Słowa te potwierdziły, że nie ma między nimi pełnej zgody co do rządu, który najpewniej utworzą razem z Forza Italia. - Każdy ma swoje ambicje, swoje uzasadnione aspiracje. Poczekamy na to, jak wybiorą Włosi i potem drużynę stworzymy razem - oświadczył lider Ligi.