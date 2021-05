Wstrzyknięto jej cztery dawki szczepionki zamiast jednej. To już druga taka pomyłka we Włoszech

67-letnia mieszkanka Toskanii otrzymała pomyłkowo cztery dawki szczepionki przeciw COVID-19. To kolejny taki przypadek, do którego doszło w tym włoskim mieście. Na początku maja za dużą ilość preparatu wstrzyknięto 23-letniej studentce. Trwa wewnętrzne dochodzenie.

Po ośmiu dniach od pierwszego błędu, włoskie media znów informują o mieszkance Toskanii, której przez nieuwagę podano cztery dawki preparatu firmy Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19. Do pomyłki doszło w poniedziałek, w punkcie szczepień zorganizowanym w hali sportowej w nadmorskiej miejscowości Livorno. - 67-letniej kobiecie podano trzydzieści mililitrów nierozcieńczonego preparatu Pfizer, co odpowiada czterem dawkom szczepionki - tłumaczy Laura Brizzi, przedstawicielka lokalnego oddziału ochrony zdrowia w rozmowie z dziennikarzem "La Repubblica".

Zapewnia, że personel obsługujący punkt natychmiast zdał sobie sprawę z pomyłki. - Lekarze i pielęgniarki od razu zaopiekowali się kobietą, trzymali ją na obserwacji przez godzinę, nie zgłaszała żadnych niepokojących dolegliwości, nie uskarżała się na bóle. Była za to bardzo zdenerwowana i przestraszona - relacjonuje Brizzi. Medycy skierowali pacjentkę na obserwację i zalecili listę badań do wykonania. Trafiła do szpitala w Livorno, gdzie przebywa do teraz.