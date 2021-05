Wagonik runął na ziemię, zginęło 14 osób. Śledczy: obsługa zablokowała hamulce, by uniknąć przerw w kursowaniu

Zatrzymani przyznali się do winy

Dowódca miejscowego oddziału karabinierów Alberto Cicognani zapytany o to, czy zatrzymani przyznali się do tego, że hamulec nie był włączony, odpowiedział twierdząco. - Były problemy z funkcjonowaniem kolejki, wezwano służby do konserwacji, które nie rozwiązały problemu albo zrobiły to tylko częściowo. By uniknąć dalszych przerw w kursowaniu kolejki, zostawiono mechanizm, który uniemożliwia włączenie awaryjnego hamowania - wyjaśnił rozmówca telewizji RAI.