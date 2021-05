Jako jedyny ocalał, bo ojciec otoczył go ramionami. Poprawia się stan pięciolatka

Poprawia się stan zdrowia pięcioletniego chłopca, który jako jedyny przeżył katastrofę kolejki górskiej we włoskich Alpach - informują w czwartek media. Eitan, syn Izraelczyków z Lombardii, został wybudzony, oddycha samodzielnie i mówi. W wypadku stracił rodziców, brata, pradziadków.

W niedzielę w katastrofie kolejki prowadzącej na szczyt Mottarone we Włoszech zginęło 14 osób . Wagonik runął po tym, gdy zerwała się lina.

Przyżyła jedna osoba, syn Izraelczyków z Lombardii, Eitan. Ocalał, bo kiedy wagonik spadał, ojciec otoczył go ramionami. Chłopiec przeżył, ale był w ciężkim stanie z powodu licznych obrażeń i złamań kończyn. W najbliższych dniach ma opuścić oddział reanimacji w szpitalu w Turynie. W czwartek w Izraelu odbył się pogrzeb jego rodziny.

Pogrzeb dwojga z ofiar katastrofy kolejki panoramicznej we Włoszech PAP/EPA/ENZO LAIACONA

Osieroconym dzieckiem ma zająć się ciocia

Źródła medyczne poinformowały agencję Ansa, że chłopiec jest przytomny i rozmawia ze swoją ciocią, także pochodzącą z Izraela lekarką, która mieszka w mieście Pawia w Lombardii. To ona ma zająć się osieroconym dzieckiem. Razem z nią czuwa przy nim psycholog. Z jego rodziną ma podjąć decyzję, co mu powiedzieć.

Kłopoty techniczne występowały od dłuższego czasu

We Włoszech nie mija wstrząs, jaki wywołały ustalenia dotyczące przyczyn katastrofy, w sprawie której zatrzymano trzy osoby, w tym zarządcę kolejki. Okazało się, że kłopoty techniczne występowały od dłuższego czasu, a nie zostały usunięte z powodu kosztów naprawy i chęci uniknięcia wyłączenia jej z ruchu.

Jak stwierdziła prokuratura, także na podstawie dotychczasowych zeznań, po to aby kolejka nie zatrzymywała się i nie dochodziło do częstych awarii na trasie, umyślnie zablokowany został hamulec awaryjny, w wyniku czego nie włączył się, gdy doszło do zerwania liny.