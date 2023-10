Wiózł turystów na kemping, runął z wiaduktu. Ponad 20 zabitych w wypadku autobusu w Wenecji

21 osób zginęło w wypadku autobusu w Mestre, dzielnicy Wenecji, a piętnaście kolejnych zostało rannych. - To apokaliptyczna scena - powiedział na miejscu wypadku burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro. Pojazdem jechali obywatele Niemiec, Ukrainy, Francji i Hiszpanii - podały miejscowe władze.

Autobus z wieloma osobami na pokładzie, przewożący turystów z Wenecji na kemping, spadł we wtorkowy wieczór z wysokości dziesięciu metrów z wiaduktu na Via dell'Elettricita w Mestre, dzielnicy Wenecji, i wylądował na torach kolejowych biegnących wzdłuż drogi. Następnie stanął w płomieniach - podała Ansa.

Rano w środę podniesiono wrak autobusu po wielu godzinach pracy włoskich strażaków, którzy nie dopuścili do wybuchu następnego pożaru.

Wiele ofiar

Władze zapewniły rannym pomoc psychologiczną. Lokalny urząd do spraw zdrowia uruchomił protokół dotyczący "poważnych sytuacji kryzysowych", który obejmuje udostępnienie wszystkich szpitalnych izb przyjęć i wezwanie personelu pomocniczego do pracy.

- To apokaliptyczna scena - powiedział we wtorek wieczorem na miejscu wypadku burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro. - Jest wiele zgonów, zbyt wiele - Ansa cytowała słowa jednego ze strażaków. Na miejsce przyjechało co najmniej 50 ambulansów.