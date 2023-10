Katastrofa autobusu w Wenecji. Media o "jednej z pierwszych hipotez"

W środę rano agencja prasowa Ansa podała, że kierowcą autobusu, który we wtorek po 20:00 spadł z wysokości dziesięciu metrów z wiaduktu na Via dell'Elettricita w Mestre, dzielnicy Wenecji, był 40-letni Alberto Rizzotto, opisywany przez kolegów jako "doświadczony kierowca", który pracował w branży od siedmiu lat. "Rizzotto był pracownikiem Martini Bus, który wynajął pojazd spółce La Linea, z którą miał umowę na przewóz turystów do Wenecji" - pisze Ansa, dodając, że w chwili wypadku autobus wiózł pasażerów z centrum Wenecji na kemping w Margherze, a kierowca był w pracy od ok. 90 minut.