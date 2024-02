Siedmiu napastników w parku. Zgwałcili 13-latkę, pobili jej chłopaka

Do napaści doszło wtorek, 30 stycznia około godziny 19.30. Para nastolatków spędzała wspólnie czas w centrum miasta, w parku przy Villi Bellini. Spacer przerwano im w jego północnej części, na wysokości toalet publicznych. Na ich drodze stanęła grupa siedmiu chłopaków w wieku 15-19 lat. "13-latka zeznała, że pokazali im filmik, na którym widać, jak ona i jej chłopak spacerują. (Napastnicy - red.) nagrywali ich wcześniej z ukrycia" - pisze dziennikarz portalu notizie.virgilio.it.

Rozdzielili ich, przytrzymywali siłą

Jak podaje dziennikarz portalu tg24.sky.it, powołując się na policyjne zeznania 13-latki, dwóch napastników wepchnęło ją do toalety, gdzie została przez nich zgwałcona. Pozostali przytrzymywali w tym czasie jej 17-letniego chłopaka, kopali go i grozili mu śmiercią.

"Ten horror zakończył się tylko i wyłącznie dlatego, że dziewczyna cały czas próbowała się uwolnić. Gdyby nie jej nieustanne próby ucieczki, przemoc zapewne trwałaby się dalej, dołączaliby kolejni członkowie grupy" - napisał prokurator Carlo Umberto Cannella we wniosku o areszt dla sprawców, co cytuje portal fanpage.it.

Uciekli na ulicę, pomogli przechodnie

13-latce i jej chłopakowi w końcu udało się uwolnić, uciekli z parku. "Dobiegli do ulicy Etnea, jednej z głównych ulic miasta, gdzie pomogli im przypadkowi przechodnie, którzy wezwali karabinierów" - podaje portal tg24.sky.it. Parę przetransportowano do szpitala Cannizzaro.

"W międzyczasie jeden z siedmiu napastników wrócił do domu, na osiedle mieszkań socjalnych. Był ewidentnie wstrząśnięty i opowiedział o tym, co się wydarzyło jednemu z pracowników osiedla, gdzie znajduje się również centrum socjalne dla osób nieletnich" - informuje dziennik "Corriere della Sera". Pracownicy osiedla również powiadomili o wszystkim służby.

Sprawcy zatrzymani

W namierzeniu wszystkich siedmiu sprawców pomogły przesłuchania i nagrania z kamer monitoringu miejskiego. Ustalono, że na parę w parku napadła grupa obywateli Egiptu w wieku od 15 do 19 lat. Wszyscy zostali już zatrzymani przez policję z Katanii.

Karabinierzy zebrali też materiał dowodowy, w toalecie i na ubraniach dziewczyny znaleźli materiał genetyczny pasujący do DNA dwóch zatrzymanych. Policjanci sprawdzają, czy na telefonach zatrzymanych znajdują się nagrania z tragicznego zajścia z 30 stycznia, bo "para nastolatków zeznała, że niektórzy z grupy wspięli się po ścianie kabiny, obok której wszystko się działo, zapewne po to, by widzieć przemoc na własne oczy" - podaje dziennikarz notizie.virgilio.it.