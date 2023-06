Deputowana włoskiego parlamentu karmiła dziecko w sali obrad

Inni obecni w sali pojawienie się parlamentarzystki z dzieckiem przyjęli aplauzem. Niektóre parlamentarzystki podeszły do niej, by jej pogratulować. W trakcie obrad Sportiello nakarmiła dziecko piersią - relacjonują włoskie media.

Sportiello: ważny krok, który stanowi precedens

- Żadna matka nie będzie więcej zmuszona do przerwania karmienia piersią, by wrócić do pracy. Kluczowe jest to, by pozostało to wyłącznie decyzją kobiety - podkreśliła deputowana.