Meloni rozmawiała z Zełenskim

Podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zwyciężczyni wyborów parlamentarnych we Włoszech Giorgia Meloni zapewniła go o pełnym poparciu dla "sprawy wolności narodu ukraińskiego" i powtórzyła swoje stanowisko, że dokonana przez Rosję aneksja okupowanych przez nią ziem nie ma żadnej wartości prawnej i politycznej.

O rozmowie poinformowało we wtorek ugrupowanie Meloni - Bracia Włosi. W wydanym komunikacie zaznaczono, że Meloni przypomniała, że Bracia Włosi oraz partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, którą kieruje, wyrażała bliskość z Ukrainą od pierwszego dnia wojny.

Zełenski zaprasza Meloni do Kijowa

Zełenski pogratulował zaś Meloni zwycięstwa w wyborach i wyraził przekonanie, że może ona liczyć na owocną współpracę strony ukraińskiej z następnym włoskim rządem. Prezydent podziękował również Włochom za udzielanie wsparcia jego krajowi, także w kwestii wysłania broni. Przewiduje to najnowszy dekret Ministerstwa Obrony, przedłożony do analizy parlamentarnej komisji do spraw służb specjalnych.