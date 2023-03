Włoska Izba Deputowanych za komisją śledczą do zbadania sprawy zaginięcia nastolatki z Watykanu

Ogromne zainteresowanie towarzyszy nieprzerwanie od czterech dekad sprawie zaginięcia Emanueli Orlandi, która mieszkała w Watykanie i nigdy nie wróciła do domu po tym, gdy 22 czerwca 1983 roku poszła na lekcję muzyki. Wcześniej, w maju, zaginęła rzymianka Mirella Gregori.

Poszukiwania Emanueli Orlandi

Batalię o wyjaśnienie losów Emanueli prowadzi jej brat Pietro Orlandi, który wielokrotnie apelował także do Watykanu o poszukiwanie prawdy o losie jego zaginionej siostry. Według niego za Spiżową Bramą są osoby, które mają wiedzę na ten temat.

Na początku stycznia tego roku, gdy temat Orlandi powrócił do publicznej debaty za sprawą serialu na platformie filmowej, Watykan poinformował, że tamtejszy wymiar sprawiedliwości wszczął nowe dochodzenie w sprawie zaginięcia 15-latki.

Jak wyjaśniono, uruchomienie nowego postępowania to rezultat także próśb kierowanych przez jej rodzinę. Pietro Orlandi po czwartkowej decyzji parlamentu Włoch w sprawie powołania komisji zadeklarował, że jest gotów w 100 procentach wnieść swój wkład w jej prace.

Poszukiwania szczątków młodej Włoszki

Szczątków młodej Włoszki szukano nawet w grobowcu jednego z szefów bandy Enrico De Pedisa, pochowanego niedawno w rzymskim kościele, którego był "dobroczyńcą". Była też inna teoria - że jej ciało wrzucono do betoniarki.

W 2019 roku przeszukano teren małego cmentarza niemieckiego na terenie Watykanu w związku z nową hipotezą - że tam została pochowana nastolatka. Nie znaleziono żadnych fragmentów kostnych wskazujących, że to jej szczątki. Badano też kości znalezione na terenie siedziby nuncjatury apostolskiej we Włoszech, co również nie przyniosło oczekiwanych odpowiedzi.