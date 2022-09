Instynkt kociary, pudel "aniołek" i czerwony dywan. Włoscy politycy w social mediach

Do wyborów parlamentarnych we Włoszech zostały niecałe dwa tygodnie. Politycy walczą teraz o uwagę wyborców nie tylko podczas spotkań na żywo i wystąpień w radiu czy telewizji, robią to przede wszystkim w social mediach. Nie zawsze mówią o polityce. Matteo Salvini pokazał, jak spaceruje wśród sycylijskich owiec, pochwalił się też partnerką w eleganckiej kreacji na festiwalu. Silvio Berlusconi wystąpił w filmiku z jednym ze swoich białych pudli, a Giorgia Meloni przyznała, że jak tylko widzi koty, "instynkt kociary" każe jej je zaczepiać i brać na ręce.

Przyspieszone wybory do parlamentu odbędą się we Włoszech w niedzielę, 25 września. Profile polityków w mediach społecznościowych aż kipią od nowych treści, wpisy pojawiają się na nich kilka razy dziennie. Zdecydowana większość z nich to relacje ze spotkań z wyborcami, streszczenia programów wyborczych i rozmowy z dziennikarzami. Politycy zdają sobie jednak sprawę, że nic tak nie podkręca zasięgów jak okazjonalne uchylenie rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. Zdjęcia i filmy z bliskimi czy z ukochanymi zwierzętami są zawsze szczególnie doceniane przez fanów.

Salvini wśród gwiazd kina w Wenecji

W ubiegłym tygodniu portale plotkarskie relacjonowały pojawienie się Matteo Salviniego na festiwalu Biennale di Venezia. "Jestem szczęśliwy i dumny z Ciebie, Francesco" - napisał lider Ligi na Facebooku i dodał galerię zdjęć, na których widać elegancko ubraną parę.

Firma Franceski Verdini, La Casa Rossa, wyprodukowała film "Franco Zeffirelli, zbuntowany konformista", który był prezentowany na festiwalu. Internauci komentowali kąśliwie: "Jaki kraj, taki James Bond". Pojawiły się też uwagi dotyczące priorytetów w aktualnie trwającym kryzysie. "Dla Ligi to obecnie czerwony dywan".

Kilka dni temu Salvini, który pochodzi z północy Włoch (jego ugrupowanie jeszcze do niedawna nazywało się Liga Północna), udał się na południe kraju. Tam jezdnię zablokowały mu owce. "W Mediolanie przejazd przerywa czerwone światło lub roboty drogowe. Natomiast tu, w sercu Sycylii, na drodze stają one! Jakie to piękne, posłuchajcie!" - mówi, idąc za stadem zwierząt, które hałasują przez dzwonki, jakie mają zawieszone na szyjach.

Słynne pudle Berlusconiego

Silvio Berlusconi, lider partii Forza Italia, po swoim niedawnym debiucie w serwisie TikTok, regularnie dodaje tam krótkie filmiki. Na jednym z ostatnich na jego kolanach siedzi biały pudel. "To jest syn Dudù. Ma 2,5 roku. (Uważam, że - red.) psy to coś pomiędzy aniołkami a dziećmi" - podsumowuje z uśmiechem, głaszcząc zwierzę.

Ciężko nie znać imienia Dudù. W czasach kiedy Berlusconi był premierem i paparazzi nieustannie śledzili jego życie prywatne, często na zdjęciach pojawiał się właśnie mały biały pudel. W 2013 roku świat obiegła fotografia, na której widać, jak on i Władimir Putin bawią się wspólnie z czworonogiem w prywatnej rzymskiej rezydencji Berlusconiego. Jak podawały włoskie media, swego czasu liczba kupowanych we Włoszech pudli znacznie wzrosła właśnie ze względu na sławę Dudù.

Przyszła premier i jej miłość do kotów

Kandydatka prawicy na premiera Giorgia Meloni ma z kolei słabość do kotów. Pytana w wywiadach o życie prywatne często wspomina, że jest typową kocią mamą. Na TikToku podzieliła się krótkim filmem, na którym widać, jak podchodzi i łapie kota, po czym bierze go w ramiona. Głaszcze go i mówi cicho: "koteczku". Te czułości są skrajnym przeciwieństwem jej politycznego wizerunku głośnej i temperamentnej liderki. "Kiedy spotykam kota, instynkt kociary przejmuje nade mną kontrolę" - napisała.

Giorgia Meloni z kotem tiktok.com/@giorgiameloni_ufficiale

Ponad 45 tysięcy "serduszek" zgarnęło ostatnio zdjęcie, na którym widać, jak po raz pierwszy odprowadza swoją kilkuletnią córkę Ginevrę do szkoły. "(...) Tylko miłość może dać ci siłę, dzięki której będziesz trzymać głowę wysoko, nie zabłądzisz i nie pójdziesz drogą na skróty. Kieruj się miłością i nikt cię nie zatrzyma. Dobrej podróży, moje kochanie" - napisała.

Wyniki najświeższych sondaży wskazują na prowadzenie partii Giorgii Meloni. Jak podaje Ipsos, na prawicową Fratelii d'Italia zagłosowałoby 25,1 procent badanych, na Partię Demokratyczną 20,5 procent, 14,5 procent - na Ruch Pięciu Gwiazd. Ligę Salviniego poparłoby 12,5 procent badanych, a partię Forza Italia - 8 procent.

