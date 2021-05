"Historyczne" zobowiązanie w sprawie walki z pandemią. Kraje G20 przyjęły Deklarację Rzymską

Na konferencji prasowej po zakończeniu obrad stacjonarnych i zdalnych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że łańcuchy dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 muszą być otwarte. Zapowiedziała, że w czerwcu Unia Europejska przedstawi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) propozycję w sprawie patentów na szczepionki.

Przyjętą na zakończenie obrad Deklarację Rzymską von der Leyen nazwała "historycznym" zobowiązaniem. Położono w niej nacisk na potrzebę przyspieszenia działań, by zakończyć pandemię. W tekście wymieniono zadania na obecny czas walki z pandemią, a także na przyszłość. Konieczne, jak podkreślono, jest działanie w duchu multilateralizmu, solidarności, równości, dobrego zarządzania.

Koncerny obiecują szczepionki dla ubogich państw świata

"Priorytetowe jest wprowadzenie środków na rzecz zdrowia publicznego razem z powrotem do silnego, zrównoważonego i włączającego wzrostu" - podkreślono w deklaracji, w której nie ma wiążących rozstrzygnięć w dyskutowanej obecnie kwestii patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 i propozycji ich zniesienia.

Jest natomiast uznany za kompromisowy zapis o zasadzie dobrowolności, także w kwestii własności intelektualnej oraz przekazywania technologii i know-how. W tekście jest też mowa o zobowiązaniu sygnatariuszy do ułatwień w dziedzinie dzielenia się danymi, rozwoju zdolności produkcyjnych i porozumień w sprawie licencji.

Zaproponowano, by uodpornienie na COVID-19 uznać za "globalne dobro publiczne" poprzez poszerzenie programu Covax, czyli inicjatywy w celu zapewnienia szczepionek krajom najuboższym i najbardziej potrzebującym. Koncerny farmaceutyczne Pfizer, Moderna i Johnson&Johnson obiecały w trakcie szczytu przeznaczyć dla ubogich państw świata 3,5 miliarda dawek szczepionki do końca 2022 roku, z czego 1,3 mld w roku obecnym.

"Bardzo mocne i szczere" zobowiązania

- Pandemia pokazała, że musimy przekraczać granice, jeśli chcemy stawić czoła wyzwaniom naszych czasów - mówił gospodarz spotkania premier Włoch Mario Draghi. Na konferencji końcowej wyraził przekonanie, że w kwestii szczepień Unia Europejska "poradziła sobie lepiej" niż inne części świata. Zdaniem szefa włoskiego rządu WHO musi stać się "bardziej skuteczna".

- Jak przekonaliśmy się podczas tego kryzysu, mocne międzynarodowe przywództwo ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania skutecznego systemu wstępnego alarmu i po to, by rządy mogły dzielić się szybko swoimi najlepszymi praktykami, by zapobiegać, ograniczać pandemię i zarządzać - mówił Draghi.