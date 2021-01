Jego dymisja "ma umożliwić utworzenie rządu, który zaoferuje perspektywę ocalenia narodowego"

Premier Giuseppe Conte złożył we wtorek dymisję na ręce prezydenta Sergio Mattarelli, mając nadzieję, że będzie miał okazję zebrać nową koalicję i odbudować większość parlamentarną. W mediach społecznościowych dotychczasowy premier Giuseppe Conte napisał, że "to moment, by wyłoniły się w parlamencie głosy, którym leżą na sercu losy Republiki. Moja dymisja ma służyć takiej możliwości, utworzenia nowego rządu, który zaoferuje perspektywę ocalenia narodowego". Giuseppe Conte dodał, że potrzebny jest sojusz, w którym będzie można w duchu "jasnej proeuropejskiej lojalności” realizować decyzje, jakie są konieczne. Wśród nich wymienił uchwalenie nowej ordynacji wyborczej oraz "reformy instytucjonalne i konstytucyjne".

Nowy rząd potrzebuje "szerszego i bezpiecznego" poparcia

"Liczy się to, by nasz kraj podniósł się szybko i mógł zostawić za sobą pandemię oraz tragedie, jakie przyniosła i by mógł w pełni rozbłysnąć swym pięknem" - napisał Conte. Jak zaznaczył, jest to najważniejsze "niezależnie od tego", kto będzie rządzić Włochami. Wyraził przekonanie, że nowy rząd potrzebuje "szerszego i bezpiecznego" poparcia. Conte zapewnił, że zawsze będzie "z siłą i pasją kibicował" krajowi.