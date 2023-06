Miała pokłócić się z partnerem i wyjść z domu. Poszukiwana 29-latka w ciąży nie żyje

Policjanci odnaleźli ciało poszukiwanej od niedzieli 29-letniej Giulii Tramontano. Zamieszkująca okolice Mediolanu kobieta była w siódmym miesiącu ciąży. Zaginęła po tym, jak pokłóciła się z partnerem, gdy odkryła, że wiedzie on podwójne życie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa.

Giulia Tramontano nie żyje, jej partner przyznał się do zabójstwa

Według "La Stampy" Impagnatiello powiedział śledczym, że ukrył zwłoki swojej partnerki obok garaży przy ulicy Via Monte Rosa w miejscowości Senago, około 650 metrów od ich mieszkania przy Via Novella. Służby przybyły na miejsce w nocy ze środy na czwartek i odnalazły zwłoki 29-latki, przykryte plastikowymi torbami.

Mężczyzna miał również opowiedzieć, w jaki sposób zabił kobietę. Najpierw zadźgał ją nożem, a później chciał pozbyć się ciała, próbując je spalić. Następnie załadował je do bagażnika swojego samochodu i zawiózł we wspomniane miejsce. Według śledczych sprawca nie działał sam i w pozbywaniu się zwłok mógł pomagać mu wspólnik, który jest obecnie poszukiwany. W mieszkaniu pary i w samochodzie 30-latka znaleziono ślady krwi kobiety. Właśnie to odkrycie, a także brak spójności w zeznaniach mężczyzny miały skłonić śledczych do skierowania śledztwa na niego.