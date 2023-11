Ktoś widział, jak siłą wciąga byłą dziewczynę do auta. Od 4 dni nie ma z nimi kontaktu

Na północy Włoch trwają poszukiwania Giulii i Filippa, pary 22-latków, którzy w weekend odjechali w nieznanym kierunku czarnym fiatem punto. Przypadkowy mężczyzna miał widzieć, jak kłócili się na parkingu. Chłopak miał wciągać ją do samochodu, ona miała krzyczeć: "Przestań, to boli!". Giulia zostawiła Filippa w sierpniu, nie mógł się z tym pogodzić - przekazali dziennikarzom krewni 22-latki. "Syn wyszedł z domu w sobotę o 18, napisał nam, że nie wróci na kolację, potem już nic" - mówi z kolei ojciec Filippa.

Giulia Cecchettin i Filippo Turetta pochodzą z regionu Wenecja Euganejska. Ona do soboty żyła ze swoją rodziną w miejscowości Vigonovo, on w miejscowości Torreglia, kilkanaście kilometrów od siebie, niedaleko Padwy, gdzie poznali się na studiach inżynierii biomedycznej. Filippo nie pojawił się na egzaminach, jakie miał zdawać w tym tygodniu. Giulia ma na czwartek zaplanowaną obronę pracy inżynierskiej. Oboje urwali kontakt z bliskimi w sobotę wieczorem.

Kłótnia, krzyki

Od niedzieli poszukują ich służby z całego regionu. "Ostatnie słowa, jakie mi powiedziała, to: 'Papa tato, widzimy się później!'" - przekazał we wtorek dziennikarzom zebranym przed komisariatem policji Gino Cecchettin, ojciec 22-latki. Po raz ostatni jego córka była widziana w towarzystwie Filippa, który tego lata jeszcze oficjalnie był jej partnerem. Zerwała z nim w sierpniu, ale "on nigdy nie pogodził się z tym, że to koniec" - tłumaczył ojciec. Jak mówią krewni Giulii, chciała skupić się na studiach i dostać się do szkoły rysunku. Dziewczyna ma za sobą ciężki rok, bo kilka miesięcy temu zmarła jej matka.