Świat Włochy chcą wprowadzić limit cudzoziemców w klasie, a także zakazać burek w szkołach Oprac. Filip Czerwiński |

Giorgia Meloni zapowiada ustawowy limit cudzoziemców w klasach, a także zakaz burek w szkołach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Szefowa rządu Włoch Giorgia Meloni w wystąpieniu podczas niedzielnego spotkania w Rzymie młodzieżówki jej partii, Bracia Włosi, oświadczyła: - Na posiedzenie Rady Ministrów ma wkrótce trafić projekt ustawy wprowadzający maksymalny pułap uczniów cudzoziemskich w jednej klasie.

- Nałoży on też na rodziców cudzoziemskich uczniów, którzy mają poważne problemy z integracją w szkole, obowiązek nauki języka włoskiego. (...) Projekt wprowadza również zakaz noszenia burki i nikabu [muzułmańskich okryć kobiet - red.] w szkole - poinformowała premier.

Następnie stwierdziła: - Trzeba chodzić do szkoły z odsłoniętą twarzą, a we Włoszech nikt, w imię prawdziwej lub rzekomej tradycji, nie może decydować o tym, że młoda kobieta ma się zakrywać.

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Meloni: nie ma mowy

Giorgia Meloni zaznaczyła też: - Jeśli w klasie jest tylko jedno dziecko, które nie rozumie włoskiego, prawdopodobnie będzie w stanie nauczyć się języka i szybko zintegrować z pomocą kolegów i nauczycieli. Ale kiedy liczba dzieci, które nie rozumieją języka jest duża czy nawet stanowią one większość, nie ma już integracji, to jest jej zaniedbanie.

- To wykluczone, żeby we włoskiej klasie włoskie dzieci czuły się, jakby były w narożniku, bo stały się mniejszością. Nie ma o tym mowy - oświadczyła premier.

Według oficjalnych danych statystycznych pochodzenie imigranckie ma prawie 12 procent uczniów we włoskich szkołach.

Media informowały w połowie września o proteście rodziców w szkole w Mestre na północy Włoch, w której jest dużo uczniów z rodzin imigrantów, głównie z Bangladeszu. Przed szkołą pojawił się transparent z hasłem: "Wasza integracja jest naszym marginalizowaniem".