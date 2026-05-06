Trump mówił, że Meloni jest "świetnym premierem". Teraz "jest nieakceptowalna"

We wtorek włoska premier Giorgia Meloni wydała oświadczenie w związku z krążącymi w mediach społecznościowych fałszywymi zdjęciami wykorzystującymi jej wizerunek. Na platformie X zaznaczyła, że zdjęcia te są wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji.

"Mogą uderzać w każdego"

Do wpisu Meloni dołączyła jedną z takich przeróbek. Wygenerowana przez AI fotografia przedstawia włoską premier w bieliźnie. Szefowa rządu w Rzymie uważa, że za stworzeniem tego zdjęcia stoją jej przeciwnicy polityczni. Choć zdjęcie nie jest prawdziwe, wywołało falę oburzenia pod adresem polityczki ze strony osób, które uwierzyły w jego autentyczność.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026 Rozwiń

"Muszę przyznać, że ktokolwiek je stworzył, trochę mnie poprawił, przynajmniej w tym przypadku" - napisała, dodając, że aby atakować i szerzyć fałszerstwa, "teraz używa się już naprawdę wszystkiego". "Nie chodzi tu jednak o mnie. Deepfaki to niebezpieczne narzędzie, ponieważ mogą oszukiwać, manipulować i uderzać w każdego. Ja mogę się bronić. Wielu innych nie" - podkreśliła Meloni.

Szefowa włoskiego rządu zaapelowała następnie, by zawsze sprawdzać autentyczność internetowych treści. "Ta zasada powinna zawsze obowiązywać: weryfikuj, zanim uwierzysz, i pomyśl, zanim udostępnisz" - zaapelowała.

Reuters przypomina, że w 2024 roku Meloni złożyła pozew o zniesławienie przeciwko mężczyźnie, którego oskarżyła o tworzenie deepfake'ów o charakterze pornograficznym z wykorzystaniem jej twarzy i publikowanie ich w internecie. Z kolei niedawno bardzo popularne w sieci było nagranie, na którym Meloni rzekomo odmawia podania ręki Benjaminowi Netanjahu. Jak sprawdził Konkret24, nie było ono prawdziwe.