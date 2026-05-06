Świat

"Mogą oszukiwać, manipulować i uderzać w każdego". Meloni ostrzega

|
Premierka Włoch, Giorgia Meloni
Trump mówił, że Meloni jest "świetnym premierem". Teraz "jest nieakceptowalna"
Źródło: TVN24
Giorgia Meloni ostrzegła przed rozpowszechnianiem zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, wykorzystujących wizerunek innych osób. W ostatnim czasie sama premier Włoch padła tego ofiarą. Deepfake z jej wizerunkiem w bieliźnie był szeroko udostępniany.

We wtorek włoska premier Giorgia Meloni wydała oświadczenie w związku z krążącymi w mediach społecznościowych fałszywymi zdjęciami wykorzystującymi jej wizerunek. Na platformie X zaznaczyła, że zdjęcia te są wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji.

"Mogą uderzać w każdego"

Do wpisu Meloni dołączyła jedną z takich przeróbek. Wygenerowana przez AI fotografia przedstawia włoską premier w bieliźnie. Szefowa rządu w Rzymie uważa, że za stworzeniem tego zdjęcia stoją jej przeciwnicy polityczni. Choć zdjęcie nie jest prawdziwe, wywołało falę oburzenia pod adresem polityczki ze strony osób, które uwierzyły w jego autentyczność.

"Muszę przyznać, że ktokolwiek je stworzył, trochę mnie poprawił, przynajmniej w tym przypadku" - napisała, dodając, że aby atakować i szerzyć fałszerstwa, "teraz używa się już naprawdę wszystkiego". "Nie chodzi tu jednak o mnie. Deepfaki to niebezpieczne narzędzie, ponieważ mogą oszukiwać, manipulować i uderzać w każdego. Ja mogę się bronić. Wielu innych nie" - podkreśliła Meloni.

Szefowa włoskiego rządu zaapelowała następnie, by zawsze sprawdzać autentyczność internetowych treści. "Ta zasada powinna zawsze obowiązywać: weryfikuj, zanim uwierzysz, i pomyśl, zanim udostępnisz" - zaapelowała.

Reuters przypomina, że w 2024 roku Meloni złożyła pozew o zniesławienie przeciwko mężczyźnie, którego oskarżyła o tworzenie deepfake'ów o charakterze pornograficznym z wykorzystaniem jej twarzy i publikowanie ich w internecie. Z kolei niedawno bardzo popularne w sieci było nagranie, na którym Meloni rzekomo odmawia podania ręki Benjaminowi Netanjahu. Jak sprawdził Konkret24, nie było ono prawdziwe.


Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Paulina Borowska
Lublin
