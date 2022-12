Meloni apeluje do rodaków o wyłączenie prądu. Chce, by "zrozumieli Ukraińców"

Premier Włoch Giorgia Meloni zaapelowała do rodaków, by codziennie wyłączali na godzinę prąd w swoich domach. W ten sposób - jak podkreśliła - można zrozumieć, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie mieszkańcy Ukrainy. - Tak można zrozumieć, co to znaczy, że ludzie bronią wolności i miłości do ojczyzny - dodała Meloni.

Podczas czwartkowego spotkania z ambasadorami Włoch, przybyłymi z całego świata do Rzymu, szefowa rządu powiedziała. - We wszystkich kulturach to jest moment zwycięstwa światła nad mrokami. Tymczasem w tych dniach Ukraina pozbawiona jest niemal całkowicie energii elektrycznej.

- Po to, by zrozumieć, w jakiej sytuacji są Ukraińcy, poprosiłabym wszystkich Włochów o to, by wyłączyli na godzinę całą energię, jaką mają do dyspozycji. Tak można zrozumieć, co to znaczy, że ludzie bronią wolności i miłości do ojczyzny - oświadczyła Meloni.

Od października Moskwa nasiliła ataki rakietowe na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wielu obwodach są problemy z dostawami prądu i ogrzewaniem.

W swym przemówieniu szefowa włoskiego rządu stwierdziła ponadto. - Zdaliśmy sobie sprawę ze zbyt wielu zależności; ze strategicznego błędu z punktu widzenia suwerenności, jakim jest rezygnacja z pewnych wartości, z uzależnienia energetycznego od Rosji i prawdopodobnie uświadamiamy sobie nadmierną zależność od Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa.

- Zdajemy sobie też sprawę z tego, że nie byłoby inteligentne wychodzenie z zależności od Rosji na rzecz uzależnienia od Chin. To kolejny błąd, jaki można popełnić - ostrzegła włoska premier.

Zaznaczyła także, że Unia Europejska, NATO i ONZ są filarami włoskiej polityki zagranicznej i że Włochy zamierzają w nich odgrywać pierwszoplanową rolę.

Autor:tas / prpb

Źródło: PAP, Reuters