Pierwszy samochód przejechał po nowym moście w Genui

W aucie, które jako pierwsze przejechało przez most, był prezes budującej go firmy Pietro Salini. W sobotę pieszo przeszli po nim burmistrz Genui, nadzwyczajny komisarz do spraw odbudowy Marco Bucci i szef władz regionu Liguria Giovanni Toti. Inwestycja będzie łącznie kosztować około 200 milionów euro. Ma być gotowa w najbliższych miesiącach.

Katastrofa w Genui

- Kiedy to się stało, byłam u mojej sąsiadki. Nagle usłyszałyśmy bardzo głośny huk. Na początku myślałyśmy, że to pociąg się wykoleił. Szybko zrozumiałyśmy jednak, że to wiadukt. Po prostu go już nie było. Wkrótce zapadła cisza. Słychać było tylko ciszę - tak o katastrofie opowiadała Sonia Grosso, świadek wypadku.