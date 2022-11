Galeazzo Bignami nosił nazistowską swastykę na ramieniu. Meloni mianowała go podsekretarzem

czytaj dalej

Ludzie ustawiający się z plastikowymi butelkami w długich kolejkach, by nabrać wody i miasto w dużej części pogrążone w ciemności - tak wygląda Kijów po poniedziałkowym rosyjskim ostrzale, który uszkodził ważną infrastrukturę. Reporter TVN24 Artur Molęda, który jest na miejscu, relacjonował, że "na ulice nie wyjechały tramwaje i trolejbusy". Po południu udało się jednak przywrócić bieżącą wodę do części mieszkań, a także dostęp do prądu.