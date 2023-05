Eksplozja w centrum Mediolanu. Czarny słup dymu nad miastem

Policja potwierdziła, że do eksplozji w rejonie Porta Romana w Mediolanie doszło w czwartek przed południem. To prawdopodobnie efekt zapalenia się samochodu dostawczego przewożącego butle z gazem. Płomienie niedługo potem przeniosły się na cztery samochody osobowe zaparkowane przy skrzyżowaniu via Giorgio Vasari i via Pierlombardo. Jedna osoba odniosła obrażenia.