Wrócił z placu zabaw i źle się poczuł. "Powoli zaczął gasnąć". Dwulatek nie żyje

czytaj dalej

Brytyjska Partia Konserwatywna została zmuszona do opóźnienia głosowania w wyborach jej nowego lidera i przyszłego premiera kraju oraz do zmiany jego zasad, po tym jak Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) ostrzegło przed możliwym cyberatakiem - ujawnił we wtorek wieczorem "Daily Telegraph". Nie sprecyzowano, jakie konkretne obawy związane z bezpieczeństwem są powodem tej decyzji.