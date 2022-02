Dwulatek czeka na operację serca. Rodzice nie zgadzają się na transfuzję krwi od osób zaszczepionych

Włoskie media opisują konflikt, jaki narodził się pomiędzy lekarzami ze szpitala w Bolonii i rodzicami dwuletniego chłopca z pobliskiej Modeny. Dziecko czeka poważna operacja kardiologiczna, ale matka i ojciec stawiają medykom warunek: krew, jaka zostanie użyta do transfuzji, nie może pochodzić od osób, które zaszczepiły się przeciw koronawirusowi. Lekarze zwrócili się ze sprawą do sądu.

Rodzice postanowili na swój sposób "pomóc" i podsunąć inne rozwiązanie: na własną rękę znaleźli grupę ponad 40 niezaszczepionych osób, które zgłosiły się jako chętne do oddania krwi ich dziecku. Lekarze nie przystali na taką propozycję i ostatecznie sprawa trafiła do sądu w Modenie.

Protestują z obawy o zdrowie dziecka i ze względów religijnych

"Nie mieszajmy w tę sprawę religii"

O sprawie zrobiło się na tyle głośno, że komentował ją prezes Włoskiej Krajowej Izby Lekarskiej, Filippo Anelli. Zwrócił się ze specjalnym apelem do rodziców, który opublikowały lokalne media. "Rozumiemy obawy rodziców: kiedy choruje dziecko, syn czy córka, chcemy dla niego jak najlepiej, dbamy o każdy szczegół. Prosimy jednak o wysłuchanie lekarzy, którzy się nim opiekują i z pewnością będą umieli wybrać najlepszą i najszybszą drogę do wyleczenia pacjenta, do jego powrotu do zdrowia" - napisał.